Захисник Евертона Віталій Миколенко не потрапив до заявки "ірисок" на матч 26-го туру АПЛ з "лісниками".

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За повідомленням прес-служби ліверпульців, причиною відсутності 21-річного оборонця стала хвороба. На позиції лівого захисника вийшов Бен Годфрі.

Нагадаємо, Миколенко у поточному сезоні відіграв 25 матчів поспіль і вперше пропустив гру АПЛ. Загалом за Евертон українець провів 42 поєдинки й забив 1 гол.

Зустріч між Ноттінгем Форест і Евертоном стартувала о 16:00 за київським часом.

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