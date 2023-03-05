Миколенко поза заявкою Евертона на матч АПЛ через підлу причину – кінець розкішної серії
15:40 - Читать на русском
Український легіонер "ірисок" Віталій Миколенко пропустив поєдинок проти Ноттінгем Форест.
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Демарай Грей 10’
Абдулай Дукуре 29’
10’ Демарай Грей
29’ Абдулай Дукуре
Захисник Евертона Віталій Миколенко не потрапив до заявки "ірисок" на матч 26-го туру АПЛ з "лісниками".
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За повідомленням прес-служби ліверпульців, причиною відсутності 21-річного оборонця стала хвороба. На позиції лівого захисника вийшов Бен Годфрі.
Нагадаємо, Миколенко у поточному сезоні відіграв 25 матчів поспіль і вперше пропустив гру АПЛ. Загалом за Евертон українець провів 42 поєдинки й забив 1 гол.
Зустріч між Ноттінгем Форест і Евертоном стартувала о 16:00 за київським часом.
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