Миколенко вне заявки Эвертона на матч АПЛ по подлой причине – конец роскошной серии
5 марта 15:40 - Читати українською
Украинский легионер "ирисок" Виталий Миколенко пропустил поединок против "лесников".
завершено
19’ Бреннан Джонсон
77’ Бреннан Джонсон
Демарай Грей 10’
Абдулай Дукуре 29’
10’ Демарай Грей
19’ Бреннан Джонсон
29’ Абдулай Дукуре
77’ Бреннан Джонсон
Защитник Эвертона Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на поединок 26-го тура АПЛ против Ноттингем Форест.
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По сообщению пресс-службы ливерпульцев, причиной отсутствия 21-летнего игрока стала болезнь. На позиции левого защитника вышел Бен Годфри.
Напомним, Миколенко в текущем сезоне отыграл 25 матчей подряд и впервые пропустил игру АПЛ. Всего за Эвертон украинец провел 42 поединка и забил 1 гол.
Встреча между Ноттингем Форест и Эвертоном стартовала в 16:00.
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