Защитник Эвертона Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на поединок 26-го тура АПЛ против Ноттингем Форест.

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По сообщению пресс-службы ливерпульцев, причиной отсутствия 21-летнего игрока стала болезнь. На позиции левого защитника вышел Бен Годфри.

Напомним, Миколенко в текущем сезоне отыграл 25 матчей подряд и впервые пропустил игру АПЛ. Всего за Эвертон украинец провел 42 поединка и забил 1 гол.

Встреча между Ноттингем Форест и Эвертоном стартовала в 16:00.

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