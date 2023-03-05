Український нападник Богдан В'юнник забив вирішальний м'яч Грацера і допоміг їй піднятись у топ-4 другого дивізіону австрійської Бундесліги. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Австрія, Друга Бундесліга, 18-й тур

Грацер – Адміра – 1:0

Гол: В'юнник, 39

Український форвард дублем допоміг своїй команді розгромити суперника у європейському чемпіонаті – відео

Грацер на власному полі здолав Адміру. Героєм матчу став український форвард Богдан В'юнник, який вступає за команду з Граца на правах оренди з Шахтаря. 20-річний нападник вперше вийшов в основі і провів на полі весь матч (у дебютній грі за Грацер він вийшов на заміну і відіграв лише 29 хвилин). Наприкінці першого тайму українець вивів свою команду вперед, забивши, як виявилось, вирішальний гол.

Перемога дозволила Грацеру набрати 31 очко і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці, Адміра з 21 пунктом одинадцята.

Нагадаємо, В'юнник виступатиме за австрійців до 30 червня 2023 року. Першу частину сезону Богдан провів у швейцарському Цюріху (1 асист в 14 матчах).

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