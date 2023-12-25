Миколенко потрапив у топ-3 АПЛ крутого рейтингу WhoScored
Захисник Евертона Віталій Миколенко опинився серед найбільш прогресуючих гравців чемпіонату Англії.
Миколенко опинився на третьому місці серед гравців, які найбільше покращили свій рейтинг у порівнянні з попереднім сезоном за версією WhoScored.
Результативна помилка Миколенка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 2:1
В минулій кампанії середня оцінка Віталія за поєдинок була 6,56, а вже у сезоні 2023/24 бал виріс до 7,15, тобто покращився на 0,59. Це третій показник у чемпіонаті – більше покращились виступи Ентоні Гордона (+0,83) та Педру Нету (+0,81).
Додамо, що у поточному сезоні Миколенко зіграв у 16 матчах за Евертон у всіх змаганнях, в яких забив 2 голи.
Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола