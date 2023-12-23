Тоттенхем обіграв Евертон у поєдинку 18-го туру АПЛ, а Віталій Миколенко став одним з антигероїв під час першого гола "шпор".

Тоттенхем повів у рахунку на 9 хвилині – Миколенко на своєму фланзі пропустив забігання Бреннана Джонсона, який і зробив результативний простріл на Рішарлісона.

Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола

Хин Мін Сон подвоїв перевагу через 9 хвилин – кореєць відреагував на рикошет після розіграшу штрафного. Гра йшла до сухої перемоги Тоттенхема, але Андре Гомеш наприкінці матчу класним ударом скоротив відставання, встановивши остаточний рахунок.