Результативна помилка Миколенка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 2:1
21:49 - Читать на русском
Тоттенхем обіграв Евертон у поєдинку 18-го туру АПЛ, а Віталій Миколенко став одним з антигероїв під час першого гола "шпор".
9’ Рішарлісон
18’ Хин Мін Сон
Андре Гомеш 82’
9’ Рішарлісон
18’ Хин Мін Сон
82’ Андре Гомеш
Тоттенхем повів у рахунку на 9 хвилині – Миколенко на своєму фланзі пропустив забігання Бреннана Джонсона, який і зробив результативний простріл на Рішарлісона.
Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола
Хин Мін Сон подвоїв перевагу через 9 хвилин – кореєць відреагував на рикошет після розіграшу штрафного. Гра йшла до сухої перемоги Тоттенхема, але Андре Гомеш наприкінці матчу класним ударом скоротив відставання, встановивши остаточний рахунок.
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