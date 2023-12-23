Евертон приїхав у Лондон, маючи за плечима серію з чотирьох матчів АПЛ без пропущених голів. В основний склад команди повернувся Віталій Миколенко, який через травму не грав у двох попередніх зустрічах.

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Саме українець був однією з найпомітніших персон першого тайму. На старті матчі Миколенко підключився до атаки і мав перспективну нагоду, але його удар вийшов далеким від того, чого хотілося б. Вікаріо впіймав. Далі Віталій помилився в обороні, що призвело до пропущеного. Захисник Евертона проґавив Джонсона. Бреннан отримав простір для прострілу на лінію воротарського. Там уже центрбеки "ірисок" зіграли погано, дозволивши Рішарлісону відкрити рахунок. Слідом ще одна атака пройшла лівим флангом гостей. Пощастило, що Джонсон не влучив у площину воріт.

Миколенко спробував реабілітуватися. Підключився до атаки й видав чудову подачу на Калверта-Льюїна. Той цілив у ближній кут, знову змусивши Вікаріо продемонструвати свою майстерність. І відразу ж Тоттенхем відповів ще одним голом. Розіграш кутового завершився потужним пострілом Джонсона. Пікфорд впорався, але відбив точно на ногу Хин Мін Сону. Корейцю ніхто не завадив вразити порожній кут воріт.

Черговий спалах активності відбувся перед перервою. І знову Миколенко в епіцентрі. Вийшло навіть курйозно. Віталій підключився в чужий штрафний, але не зміг підлаштуватися під простріл Гомеша. Дуже кволий і неточний удар. Щоправда, у той момент на газоні було поруч два м'ячі. Українець відразу почав до цього апелювати – мовляв, саме це завадило належним чином використати свій шанс.

Евертон забив уже на початку другого тайму. Гомеш вивів на удар Калверта-Льюїна, і той нарешті пробив Вікаріо. От тільки втрутився VAR. Виявилося, що португалець із порушенням забрав м'яч у Емерсона, тому взяття воріт скасували. Господарі відповіли ще гостріше. Гарнера вивели на удар, і той зарядив у дальню стійку. Дуже близько було до розгрому...

Далі знову Миколенко на авансцені. Після кутового захисник Евертона бив у дотик – сильно, але на шляху м'яча опинився Бен Девіс. І знову у Тоттенхема відповідь ще гостріша. Паттерсон помилився, тож Пікфорду довелося виручати. Слідом "іриски" таки досягли свого завдяки кутовому. Емерсон виніс погано, і Гомеш потужно увігнав м'яч у дальній кут воріт. Цього разу у Вікаріо не було шансів врятувати.

Часу вистачало, тож Евертон спробував поборотися бодай за очко. Данжума після передачі Макніла бив чудово, але ще краще зіграв голкіпер господарів. А який же розкішний шанс мав Арно вже у компенсований, от тільки запустив він м'яч на трибуни. Тоттенхем вистояв – третя перемога поспіль підняла лондонців у топ-4 (Ман Сіті ще має гру в запасі). Евертон втратив свою ідеальну серію й залишився на 16-му місці.