"Це порушило мої плани, тому що Миколенко єдиний лівий захисник, який є шульгою. У нас є Кенні, який теж може там зіграти, проти Ньюкасла ви там могли бачити Таунсенда. Ми можемо бути ефективними, але втрата номінального лівого оборонця – це непросто.

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Ми сподіваємося, Миколенко повернеться до наступного матчу", – сказав Лемпард для BeanymanSports.

Віталій пропускав двобій з Ньюкаслом через сумнівні результати тесту на коронавірус. Після 21-го туру АПЛ Евертон розташувався недалеко від зони вильоту – 16-те місце.

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