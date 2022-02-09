Миколенко нарушил планы Лэмпарда – тренер Эвертона ждет украинца уже на следующий матч
Главному тренеру Эвертона Фрэнку Лэмпарду не хватало Виталия Миколенко в поединке против Ньюкасла (3:1).
"Это нарушило мои планы, потому что Миколенко единственный левый защитник, который является левшой. У нас есть Кенни, который тоже может там сыграть, против Ньюкасла вы там могли видеть Таунсенда. Мы можем быть эффективными, но потеря номинального левого защитника – это непросто.
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Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу", – сказал Лэмпард для BeanymanSports.
Виталий пропускал поединок с Ньюкаслом из-за сомнительных результатов теста на коронавирус. После 21-го тура АПЛ Эвертон расположился недалеко от зоны вылета – 16 место.
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