Главному тренеру Эвертона Фрэнку Лэмпарду не хватало Виталия Миколенко в поединке против Ньюкасла (3:1).

"Это нарушило мои планы, потому что Миколенко единственный левый защитник, который является левшой. У нас есть Кенни, который тоже может там сыграть, против Ньюкасла вы там могли видеть Таунсенда. Мы можем быть эффективными, но потеря номинального левого защитника – это непросто.

"Это будущий капитан сборной Украины": Цыганык сравнил Миколенко с Лужным >

Мы надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу", – сказал Лэмпард для BeanymanSports.

Виталий пропускал поединок с Ньюкаслом из-за сомнительных результатов теста на коронавирус. После 21-го тура АПЛ Эвертон расположился недалеко от зоны вылета – 16 место.

Эвертон без Миколенко проиграл Ньюкаслу – два героя для шейхов, над Лэмпардом нависает Чемпионшип >