Віталій Миколенко на вихідних зіграв перший матч під керівництвом Лемпарда. Евертон в Кубку Англії пройшов Брентфорд, але українець припустився результативної помилки. Сьогодні він знову мав вийти в стартовому складі "ірисок", але здав підозрілий (невизначений) тест на коронавірус і вибув з заявки. Його місце на лівому фланзі віддали Таунсенду.

Команди у першому таймі демонстрували досить низький рівень футболу з великою кількістю помилок. Ньюкасл вийшов на гру без зіркового новачка Гімараеса, тому мав проблеми з конструктивом в позиційних атаках. Шелві подарували дві можливості розрядити гармату, але він не влучив у площину.

Евертон також не особливо щось показував. Ще й втратив двох гравців через травми. Лемпард мусив достроково знімати Міну та Грея, випускаючи Брентвейта та Аллі. Вогню в гру додали стандарти. Наприкінці першого тайму команди обмінялися курйозними голами.

Евертон відкрив рахунок після штрафного. Подача, серія рикошетів, Холгейт пробив, а м'яч в пінбольному стилі від Ласселса влетів у сітку. Через хвилину Холгейт віддав борг Ласселсу. Капітан Ньюкасла відгукнувся на вишуканий навіс Тріпп'єра і пробив у поперечину. М'яч від Холгейта зайшов у ворота.

Найпомітнішим на полі був, звичайно, Сен-Максімен. Французький дриблер раз по раз накручував опонентів на фланзі (10 обіграшів) та створював моменти для партнерів. Жоелінгтон зашпортнувся і не пробив, а от Фрейзер скористався і забив. "Сороки" обікрали в центрі поля Аллі, розігнали швидку атаку та забили переможний гол.

Надалі Ньюкасл завдяки Сен-Максімену був навіть ближчим до третього гола, ніж Евертон до порятунку. Аллан створив черговий гол, однак Вуд забив з офсайду. Яка ще є зброя в Ньюкасла? Стандарти Тріпп'єра! Кіран чудово подавав, а тут вирішив пробити. Ідеальний удар зі штрафного в нижній кут!

Лемпард випустив ван де Беека, але той в найкращих традиціях МЮ залишився непомітним. А Сен-Максімен продовжував феєрити. Виводить партнера сам на сам з голкіпером – стійка. Обігрує кількох суперників сам – рятує голкіпер. Евертон має радіти, що не отримав розгром.

Евертон заслужено програв. Чемпіоншип вже близько. "Іриски" лише на 3 очки випереджають зону вильоту, а Ньюкасл піднявся на 17 місце. Цілком ймовірно, що замість шейхів з еліти вилетять Лемпард і Миколенко.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола