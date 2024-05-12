"Знову було нервове протистояння з максимально налаштованим суперником. Знову створили собі проблеми. Відкривши рахунок, створили ще декілька гольових моментів, проте підвела реалізація. А в середині другого тайму колективна помилка призвела до пропущеного м'яча. Добре, що під завісу поєдинку вирвали перемогу завдяки голу Юрія Тлумака, який вийшов на заміну.

"Може, з нього щось і буде, але не у Карпатах": Маркевич пояснив, чому перевів 3 гравців у дубль

Поєдинок з ФСК Маріуполь ще раз підтвердив, що Карпатам потрібне серйозне підсилення. УПЛ – зовсім інший рівень у порівнянні з Першою лігою. Кілька днів тому я зустрічався з клубним керівництвом, передав йому список з 6 новачків, яких хотів би бачити в команді. Просив, щоб з цими гравцями з'явилася визначеність до 24 травня.

Щодо французького півзахисника Джареда Хаси, який виступає за Карпати на умовах оренди, то я дав можливість йому проявити себе в матчі з ФСК Маріуполь. Легіонер справив добре враження, і я б хотів, щоб він залишився в Карпатах", – розповів Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, наразі Карпати одноосібно очолюють Чемпіонську групу Першої ліги, набравши 64 очки.

Карпати на останній хвилині вирвали перемогу в ФСК Маріуполь і обійшли Інгулець у боротьбі за золото Першої ліги