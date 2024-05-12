МЛС нещодавно запровадила нове правило: якщо футболіст перебуває понад 15 секунд на газоні через пошкодження та потребує медичної допомоги, то суддя може відправити його за бокову лінію на дві хвилини.

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Жертвою цього правила став Мессі. Наприкінці першого тайму матчу між Інтером Маямі та Монреалем проти аргентинця порушили правила. Ліонель заробив небезпечний штрафний, але не зміг його виконати, бо був затриманий за боковою лінією.

У цей момент камера зловила емоцію суперзірки. Мессі за межами поля розчаровано сказав: "Такі правила. Це все неправильно". Тренер Інтера Маямі також вважає, що його команда отримала покарання, хоча сама постраждала.