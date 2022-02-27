Миколенко поблагодарил Эвертон за поддержку Украины в войне с российским оккупантом
Украинский защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко растроган невероятным вниманием, которое получила наша страна от англичан.
"Спасибо моей большой семье Эвертона, спасибо моему родному стадиону Гудисон Парк, всем – ваша поддержка очень важна для моей Родины. Слава Украине!" – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.
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Напомним, на поединок 27-го тура АПЛ против Манчестер Сити болельщики Эвертона пришли с флагами Украины, а на табло стадиона Гудисон Парк появился украинский флаг с надписью "Остановите Путина, остановите войну". Кроме этого, игроки "ирисок" и "горожан" стояли на поле с сине-желтыми стягами.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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