"Спасибо моей большой семье Эвертона, спасибо моему родному стадиону Гудисон Парк, всем – ваша поддержка очень важна для моей Родины. Слава Украине!" – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Эвертон трогательно поддержал Украину после нападения россиян – на Гудисоне развеваются сотни украинских флагов

Напомним, на поединок 27-го тура АПЛ против Манчестер Сити болельщики Эвертона пришли с флагами Украины, а на табло стадиона Гудисон Парк появился украинский флаг с надписью "Остановите Путина, остановите войну". Кроме этого, игроки "ирисок" и "горожан" стояли на поле с сине-желтыми стягами.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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