Евертон не залишив без підтримки український народ та, зокрема, Віталія Миколенка, перед матчем 27-го туру АПЛ.

Фанати Евертона прийшли на стадіон із прапорами України, а на табло стадіону Гудісон Парк з'явився український прапор з написом "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

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Окрім цього, гравці "ірисок" стояли на полі з прапорами України. "Клуб, гравці та вболівальники разом з Україною", – йдеться у дописі в Instagram Евертона.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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