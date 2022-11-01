"Мико – молодий хлопець, який переїхав до нової країни. Всі ми добре знаємо, що зараз відбувається в Україні. Втім, як він старанно працював над собою, як швидко став невід'ємною частиною нашого колективу – це великий комплімент для Віталія. Я задоволений ним, але думаю, що це не межа.

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Він мав два дуже хороші матчі проти Крістал Пелас (3:0) і Фулхема (0:0). Він вкотре дуже сильно виступив у захисті в суботу, боровся, блокував атаки суперника і демонстрував витривалість. Ми б хотіли, щоб він більше залучався до гри в плані атаки. У нас це не зовсім вийшло, хоча в першому таймі він пішов уперед і зробив кілька навісів, чому я був радий. Я вважаю, що у Мико ще багато простору для прогресу. Він молодий і може багато додати до своєї гри", – резюмував Лемпард у коментарі прес-службі Евертона.

Додамо, що Миколенко незмінно виходив зі старту на всі 13 матчів "ірисок" у нинішньому сезоні АПЛ, але результативними діями поки не відзначався.

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