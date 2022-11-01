"Мико – молодой парень, который переехал в новую страну. Все мы хорошо знаем, что сейчас происходит в Украине. Впрочем, как он усердно работал над собой, как быстро стал неотъемлемой частью нашего коллектива – это большой комплимент для Виталия. Я доволен им, но думаю, что это не предел.

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У него были два очень хороших матча против Кристал Пэлас (3:0) и Фулхэма (0:0). Он еще раз очень сильно выступил в защите в субботу, боролся, блокировал атаки соперника и демонстрировал выносливость. Мы хотели бы, чтобы он больше привлекался к игре в плане атаки. У нас это не совсем получилось, хотя в первом тайме он пошел вперед и сделал несколько навесов, чему я был рад. Я считаю, что у Мико еще много простора для прогресса. Он молод и может многое добавить к своей игре", – резюмировал Лэмпард в комментарии пресс-службе Эвертона.

Добавим, что Миколенко неизменно выходил со старта на все 13 матчей "ирисок" в нынешнем сезоне АПЛ, но результативными действиями пока не отмечался.

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