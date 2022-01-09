"Миколенку знадобилося близько 20 хвилин, щоби зорієнтуватися. Він заслуговує на похвалу за вирішення проблем, які на початку матчу виникли на лівому фланзі "ірисок".

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Благодатний ґрунт для атак Халла на перших хвилинах поступово перетворився на безплідний. Миколенко все впевненіше володів м'ячем і зробив кілька рейдів вперед. Можливо, він навіть забив би, але пробив вище воріт.

22-річний захисник відіграв 120 хвилин без жодних побічних ефектів, за винятком розтирання перенапружених м'язів ніг в останні хвилини матчу. Він впевнено впорався із загрозою Райана Лонгмана, який вийшов на заміну.

Миколенко отримає величезні психологічні бонуси від цього раннього тривалого виступу та має час проаналізувати свою першу гру за новий клуб", – повідомляє Команда 1 з посиланням на офіційний сайт "ірисок".

Нагадаємо, Миколенко у дебютному поєдинку за Евертон провів на полі 120 хвилин.

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