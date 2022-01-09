"Николаю понадобилось около 20 минут, чтобы сориентироваться. Он заслуживает похвалы за решение проблем, которые в начале матча возникли на левом фланге "ирисок".

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Благодатная почва для атак Халла на первых минутах постепенно превратилась в бесплодную. Миколенко все увереннее владел мячом и совершил несколько рейдов вперед. Возможно, он бы даже забил, но пробил выше ворот.

22-летний защитник отыграл 120 минут без побочных эффектов, за исключением растирания перенапряженных мышц ног в последние минуты матча. Он уверенно справился с угрозой вышедшего на замену Райана Лонгмана.

Миколенко получит огромные психологические бонусы от этого раннего длительного выступления и имеет время проанализировать свою первую игру за новый клуб", сообщает Команда 1 со ссылкой на официальный сайт "ирисок".

Напомним, что Миколенко в дебютном поединке за Эвертон провел на поле 120 минут.

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