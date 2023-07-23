На офіційному сайті Евертон повідомив про перехід 26-річного вінгера. Арно Данджума приєднався до "ірисок" з Вільяреала.

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Футболіст буде виступати за Евертон один сезон на правах оренди. Данджума буде грати під 10 номером. В угоді між Вільяреалом та "ірисками" не передбачено права викупу.

Другу половину сезону 2022/23 Арно Данджума провів в Тоттенхемі. У складі "шпор" він відіграв в 12 матчах. В його активі лише дві результативні дії.

Нагадаємо, що Евертон намагався підписати вінгера взимку 2023 року. "Іриски" узгодили всі деталі контракту, гравець пройшов медогляд, навіть записав ролики для клубних медіа, але в останній момент дав задню і поїхав у Лондон.

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