На своїй сторінці в інстаграмі колишній нападник Вільяреала оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років.

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"Мої мрії збулися. Моє життя наповнене. Все, чого я коли-небудь хотів, це бути найкращим гравцем, яким міг стати. Я віддав кожну унцію себе, пролив кров і сльози. Я можу спокійно вийти з гри, знаючи, що я зробив усе можливе для досягнення своїх цілей", – написав форвард.

Джузеппе виступав за Парму, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Вільярреал, Фіорентину, Леванте, Сельту, Дженоа, Солт-Лейк та СПАЛ. За "жовту субмарину" Россі зіграв у 192 матчах, в яких забив 82 голи та оформив 25 результативних передач. Також в активі форварда 7 голів у 30 іграх за збірну Італії.

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