На официальном сайте Эвертон сообщил о переходе 26-летнего вингера. Арно Данджума присоединился к "ирискам" из Вильярреала.

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Футболист будет выступать за Эвертон один сезон на правах аренды. Данджума будет играть под 10 номером. В соглашении между Вильярреалом и "ирисками" не предусмотрено права выкупа.

Вторую половину сезона 2022/23 Арно Данджума провел в Тоттенхэме. В составе "шпор" он отыграл в 12 матчах. В его активе лишь два результативных действия.

Напомним, что Эвертон пытался подписать вингера зимой 2023 года. "Ириски" согласовали все детали контракта, игрок прошел медосмотр, даже записал ролики для клубных медиа, но в последний момент дал заднюю и уехал в Лондон.

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