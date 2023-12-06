Схоже, що Віталій Миколенко завойовує все більше прихильників у Англії.

Евертон у своєму твіттері опублікував фото Віталія Миколенка у тренажерній залі. В коментарях прихильники "ірисок" почали жартувати, порівнюючи українця з легендарним Роберто Карлосом.

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"Чому ви запостили фото Роберто Карлоса, думали ми не помітимо?", "Роберто Карлосенко", "Роберто Карлос хіба грає за нас", – так уболівальники Евертона підтримали українця, який демонструє класну форму у поточному сезоні.

Нагадаємо, що Миколенко зіграв за "ірисок" у 13 матчах цього сезону та відзначився 2 голами.

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