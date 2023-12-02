"Зінченко завжди показує свій клас. Він його демонстрував у Манчестер Сіті і зараз в Арсеналі показує, тому я сподіваюся, що все в нього буде й надалі добре.

Миколенко потрапив у топ гравців АПЛ за крутим показником

Зі Забарним я грав у Динамо. Це дуже-дуже хороший захисник, який може виступати в топ-клубах. Просто можна подивитися його статистику за збірну України. Те, що він зіграв десь 35 матчів, а йому тільки 21 рік – це багато про що каже. І він грав не товариські матчі, а грав на Євро і грав на всіх відборах. Тому це топовий захисник.

У Мудрика такі якості, які не у багатьох є у світі. Тому, я гадаю, що в майбутньому або в теперішньому він буде показувати свій клас і те, що він вміє.

Ярмолюк – наймолодший з нас, він найпізніше зіграв у Прем'єр-лізі. Тому я впевнений у ньому, в тому, що він буде топовим гравцем. Він вже в 19 років показує той рівень топовий, який він має показувати", – сказав Миколенко у коментарі Setanta Sports.

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