Похоже, что Виталий Миколенко завоевывает все больше поклонников в Англии.

Эвертон в своем твиттере опубликовал фото Виталия Миколенко в тренажерном зале. В комментариях поклонники "ирисок" начали шутить, сравнивая украинца с легендарным Роберто Карлосом.

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"Почему вы запостили фото Роберто Карлоса, думали мы не заметим?", "Роберто Карлосенко", "Роберто Карлос разве играет за нас", – так болельщики Эвертона поддержали украинца, который демонстрирует классную форму в текущем сезоне.

Напомним, что Миколенко сыграл за "ирисок" в 13 матчах этого сезона и отметился 2 голами.

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