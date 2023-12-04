Українські легіонери продовжують феєрити за свої клуби в англійській Прем'єр-лізі.

Михайло Мудрик несподівано з'явився у основі Челсі і заробив переможний пенальті. Брайтон Роберто Де Дзербі стає улюбленим суперником українця. Олександр Зінченко оформив асист, припустився кількох грубих помилок і "привіз" гол, але таки святкував перемогу з Арсеналом.

Сварився з Мудриком, розслідував стосунки Михайла з російською моделлю – інтерв'ю з українським суперфаном Арсенала

Віталій Миколенко та Ілля Забарний продовжують підтримувати високий рівень гри, залишаючись незамінними виконавцями для своїх команд. Поступово до цього статусу рухається і Єгор Ярмолюк. 19-річний хавбек вдруге поспіль розпочав матч Брентфорда з перших хвилин. Детальніше про всі ці теми дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.