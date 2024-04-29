Український захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про свою дружбу з Джарредом Брентвейтом.

"У нас дуже хороші стосунки з Брентвейтом. Джарред – це "Роллс-Ройс" (британський автомобіль класу "люкс", – прим.).

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Дуже радий грати поруч з ним, тому що він завжди мене прикриває, він швидкий і добре грає головою. Він дуже хороший захисник", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, нині Віталій оговтується від травми гомілкостопу, якої зазнав наприкінці першого тайму з Ліверпулем (у матчі 29-го туру АПЛ, – прим.). Загалом у поточному сезоні він провів за Евертон 34 матчі, в яких забив 2 голи.

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