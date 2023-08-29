"Іриски" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 25-річного португальця. Бету підписав контракт з Евертоном на чотири сезони – до 2027 року.

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Англійський клуб не розголосив про деталі угоди з Удінезе. Однак згідно з інформацією The Athletic, Евертон заплатив за перехід Бету італійському клубу 25 мільйонів євро. Ще 5 млн Удінезе отримає у вигляді бонусів, які будуть виплачені наступного фінансового року.

Бету виступав за Удінезе з 2021 року. За "б'янконері" він зіграв у 65 матчах, в яких забив 22 голи та оформив три асисти.

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