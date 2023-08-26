В рамках суботньої програми 3-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест – 3:2

Голи: Еріксен, 17, Каземіро, 52, Фернандеш, 72 (пен) – Авоньї, 2, Болі, 4

Вилучення: Воррал, 67 (Ноттінгем)

Евертон – Вулверхемптон – 0:1

Голи: Калайдзіч, 87

Брентфорд – Крістал Палес – 1:1

Голи: Шаде, 18 – Андерсен, 76

Манчестер Юнайтед шокував своїх вболівальників, пропустивши два голи від Ноттінгема за 3 хвилини й 47 секунд. "Червоні дияволи" в АПЛ ніколи не отримували 0:2 настільки швидко. Перший гол провів Авоньї, який після кутового МЮ й невдалої скидки Рафгорда пробіг 50 метрів у самотності, перегравши Онана. Другий гол прилетів після подачі з кутового, яку спокійно замкнув Болі.

Таким чином, Тайво Авоньї забив у сьомому матчі АПЛ поспіль. До нього лишень двом африканцям – Мо Салаху й Еммануелю Адебайору – вдавалося видати настільки тривалу гольову серію. Вона є рекордною і для африканців, і для Ноттінгема.

Втім, навіть такого гандикапу "лісникам" не вистачило для набору очок. Господарі скоротили відставання вже на 17-й хвилині внаслідок прострілу Рашфорда, який замкнув Еріксен. На старті ж другого тайму МЮ зрівняв рахунок: Рашфорд виконав діагональ на дальню стійку, Фернандеш скинув її вздовж воріт, а Каземіро замкнув – 2:2!

Зрештою, гості не витримали. На 67-й хвилині Воралл залишив їх у меншості, а на 76-й хвилині "дияволи" заробили пенальті, який реалізував Фернандеш. 3:2! Цікаво, що це вже 12-й матч АПЛ, в якому Бруну забиває й асистує – з моменту його дебюту в лютому 2020-го жоден футболіст в Англії не робив це настільки часто. Ноттінгем так і не оговтався, тож фінальний свисток зафіксував перемог Манчестер Юнайтед.

У паралельному матчі Евертон зазнав поразки від Вулверхемптона. Вона стала третьою поспіль для "ірисок". Фіаско нагадало програш Фулхему в 1-му турі – мерисайдці забили, їхнє взяття воріт скасували, а наприкінці зустрічі вони ще й пропустили єдиний легальний гол. До речі, з Астон Віллою теж був скасований гол "синіх".

Віталій Миколенко знову провів матч у запасі. Його конкурент – Ешлі Янг – знову не вразив, програвши усі сім єдиноборств і допустивши 20 втрат м'яча при 72 дотиках. Лишень 4 з 11 навісів були точними й тільки 3 паси з просуванням досягли адресата (з п'яти) – втім, у активі Ешлі три паси під удар, два виноси й по одному перехопленню та відбиранню (з двох спроб).

Брентфорд же розписав нічию з Вулверхемптоном – 1:1. На жаль для українців, Євгор Ярмолюк знову просидів гру на лавці.