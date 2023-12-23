Вже сьогодні, 23 грудня, Евертон у матчі 18-го туру АПЛ на виїзді зустрінеться з Тоттенхемом. На своє повернення в основу "ірисок" натякнув український захисник Віталій Миколенко.

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Наш земляк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував світлину з анонсом поєдинку. Про можливу появу Віталія у наступному матчі ліверпульців заявляв напередодні і головний тренер Шон Дайч.

Нагадаємо, Миколенко через пошкодження (розтягнення паху) пропустив матчі проти Бернлі та Фулхема. Українець у поточному сезоні зіграв у 15 іграх за "ірисок", відзначившись 2 голами.

До слова, Евертон після 17-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ шістнадцятим, набравши 16 очок. Дуель з Тоттенхемом стартує о 17:00 за Києвом.

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