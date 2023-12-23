Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної першої частини сезону в англійській Прем'єр-лізі за версією WhoScored.

Миколенко увійшов у топ-3 найкращих захисників АПЛ – українець випередив коштовних зірок Ліверпуля та Манчестер Юнайтед

Рейтинг Віталія в цьому сезоні становить 7,17 балів. До одинадцятки обраних, окрім нашого земляка, потрапили представники Арсенала (1), Ліверпуля (2), Манчестер Сіті (3), Тоттенхема (3) і Манчестер Юнайтед (1). Як наслідок, 24-річний українець став єдиним футболістом не з клубу топ-7.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 12 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи. "Іриски" після 17-ти турів йдуть у турнірній таблиці шістнадцятими, набравши 16 очок.

Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу