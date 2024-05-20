Зірка Реала не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів – він сподівається відновитися до Євро-2024
Півзахисник збірної Франції та Реала Орельєн Чуамені продовжує відновлення після травми.
На початку травня 24-річний француз отримав пошкодження у півфіналі ЛЧ проти Баварії. У Орельєна Чуамені діагностували стресовий перелом плеснової кістки лівої ноги.
Біль Луніна і Довбика у відеоогляді матчу Вільяреал – Реал – 4:4
Як інформує Marca, француз не встигне відновитися від пошкодження до 1 червня. А це означає, що Чуамені пропустить фінал Ліги чемпіонів. Наразі півзахисник сподівається одужати до початку Євро-2024.
Нагадаємо, що Реал у фіналі Ліги чемпіонів зіграє проти Борусії Д. Чемпіонат Європи стартує в Німеччині 14 червня.
Орельєн Чуамені у поточному сезоні відіграв за мадридців у 38 матчах. В його активі три голи та один асист.
Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом