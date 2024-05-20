Півзахисник збірної Франції та Реала Орельєн Чуамені продовжує відновлення після травми.

На початку травня 24-річний француз отримав пошкодження у півфіналі ЛЧ проти Баварії. У Орельєна Чуамені діагностували стресовий перелом плеснової кістки лівої ноги.

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Як інформує Marca, француз не встигне відновитися від пошкодження до 1 червня. А це означає, що Чуамені пропустить фінал Ліги чемпіонів. Наразі півзахисник сподівається одужати до початку Євро-2024.

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Нагадаємо, що Реал у фіналі Ліги чемпіонів зіграє проти Борусії Д. Чемпіонат Європи стартує в Німеччині 14 червня.

Орельєн Чуамені у поточному сезоні відіграв за мадридців у 38 матчах. В його активі три голи та один асист.

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