Уже сегодня, 23 декабря, Эвертон в матче 18-го тура АПЛ на выезде встретится с Тоттенхэмом. На свое возвращение в основу "ирисок" намекнул украинский защитник Виталий Миколенко.

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Наш земляк на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с анонсом поединка. О возможном появлении Виталия в следующем матче ливерпульцев заявлял накануне и главный тренер Шон Дайч.

Напомним, Миколенко из-за повреждения (растяжение паха) пропустил матчи против Бернли и Фулхэма. Украинец в текущем сезоне сыграл в 15 играх за "ирисок", отметившись 2 голами.

К слову, Эвертон после 17-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ шестнадцатым, набрав 16 очков. Дуэль с Тоттенхэмом стартует в 17:00 по Киеву.

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