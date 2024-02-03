Евертон підійшов до звітного матчу з безвиграшною серією, яка триває майже два місяці. Цікаво, що почалася вона поразкою саме від Тоттенхема. Сьогодні "ірискам" ще довелося грати без двох важливих гравців – Онана і Дукуре. Звісно, в лондонців не було Сона, але там було ким замінити лідера. Підтвердження цій тезі ми отримали вже на четвертій хвилині. Рішарлісон відкрив рахунок, забивши своїй колишній команді. Центрбеки Евертона провально зіграли в цьому епізоді. Віталій Миколенко залишився на самоті проти двох, тому мало чим міг зарадити. Наш земляк намагався допомогти в атаці. Двічі пробивав по воротах (один раз після офсайду).

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На щастя, стартовий шок не затягнувся. Поступово Евертон забрав ініціативу. Особливо небезпечними були стандарти гостей. Вони активно блокували голкіпера суперників. Кілька разів Вікаріо вдалося впоратися (раз дістався до м'яча, раз арбітри зафіксували фол). Однак на 30-й хвилині тактика "ірисок" спрацювала. Італійця ізолювали від епізоду, а забивати могли відразу кілька суперників. Зрештою, результативний удар в активі Харрісона.

Тоттенхем, здавалося, й не помітив ні гола, ні спроб господарів розвинути успіх. Ще до перерви "шпори" знову вийшли вперед. Знову забити вдалося Рішарлісону. Бразилець не зміг порадіти своєму дублю з поваги до Евертона. У другому таймі "іриски" не спромоглися навіть натякнути, що хочуть уникнути поразки. Гості контролювали ситуацію й кілька разів могли збільшувати свою перевагу. Порро, Вернер, Маддісон (двічі) – ось прізвища тих, хто міг стати автором гола. Але Пікфорд робив чудові сейви, або ж Годфрі допомагав своєму голкіперу.

Попри тотальну перевагу, "шпорам" не вдалося вбити інтригу. І звинувачувати в цій ситуації вони можуть лише себе. Евертон вірив до останнього й на 90+4 досяг свого. Після подачі зі штрафного Ромеро відбив дуже невдало – точно на Бентвейта, який з кількох метрів добив м'яч у ворота. Камбек! Нічия дозволила Евертону бодай тимчасово покинути зону вильоту. Тоттенхем піднявся на четверте місце.