"Повністю згоден, що гра Миколенка проти МЮ – його найкращий матч в Евертоні. Він росте. І я не перебільшую. Він єдиний номінальний лівий захисник в команді після трансферу Діня. Знаю, що там може зіграти і Кенні, маємо різні рішення.

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Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був у захваті від його гри проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий.

Іншим крайнім захисникам, які приходять до команди такого рівня з Англії, потрібен час, бо він з іншої ліги. У ситуації, яка склалася, ми мали дати йому трохи більше часу. Але Віталію знадобилося для цього небагато часу. Він продемонстрував чудову гру, яка додасть йому впевненості. Миколенко повинен продовжувати в тому ж дусі. Він має потенціал стати для нас справді важливим гравцем", – цитує Френка Liverpool Echo.

Віталій може отримати шанс знову виправдати сподівання наставника вже сьогодні. "Іриски" протистоятимуть Лестеру, стартовий свисток пролунає о 21:45. Загалом 22-річний українець провів за Евертон 9 поєдинків.

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