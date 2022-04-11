Віталій Миколенко не приховував радощів від тріумфу над "червоними дияволами", який дозволив Евертону набрати важливі очки в боротьбі за виживання.

Після фінального свистка арбітра, який зафіксував мінімальну звитягу підопічних Лемпарда (1:0), український оборонець впав на газон і емоційно кілька разів вдарив руками по трав'яному покритті.

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Нагадаємо, тріумф над МЮ став для українця першим в АПЛ, до якого він безпосередньо долучився. У переможних матчах "ірисок" проти Лідса і Ньюкасла Віталій участі не брав. Загалом Миколенко зіграв за Евертон вже 9 матчів у всіх турнірах і заробив пенальті в поєдинку проти Бернлі.

Сенсаційна перемога у протистоянні з Кріштіану Роналду і Ко дозволила "ірискам" відірватися від зони вильоту на 4 очки.

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