"Полностью согласен, что игра Миколенко против МЮ – его лучший матч в Эвертоне. Он растет. И я не утрирую. Он единственный номинальный левый защитник в команде после трансфера Диня. Знаю, что там может сыграть и Кенни, имеем разные решения.

Миколенко эмоционально отпраздновал победу Эвертона над Манчестером Юнайтедом – видео первого триумфа украинца в АПЛ

Не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в находящийся под давлением клуб. А потом еще добавилось то, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против МЮ. Это тот уровень, которого я от него требую, и даже выше.

Другим крайним защитникам, которые приходят в команду такого уровня из Англии, нужно время, потому что он из другой лиги. В сложившейся ситуации мы должны дать ему немного больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он продемонстрировал отличную игру, которая придаст ему уверенность. Миколенко должен продолжать в том же духе. У него есть потенциал стать для нас действительно важным игроком", – цитирует Фрэнка Liverpool Echo .

Виталий может получить шанс снова оправдать надежду наставника уже сегодня. "Ириски" будут противостоять Лестеру, стартовый свисток раздастся в 21:45. В общей сложности 22-летний украинец провел за Эвертон 9 поединков.