"Це велика відповідальність, і я відчуваю це повною мірою. Евертон залишився з одним лівим захисником, і тепер все залежить від мене, моїх виступів та стійкості, щоб показати, що я гідний. Я повністю зосереджений на виконанні своєї ролі і гратиму на максимумі своїх можливостей.

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Я дуже мотивований грати та замінити відомого футболіста. Найголовніше для мене – одягати футболку Евертона. Те, що я відчуваю, – думаю, це добре для мене. Це робить мене кращим гравцем, стійкішим і винахідливішим на полі", – цитує Миколенка Liverpool Echo.

Нагадаємо, Віталій перейшов у Евертон 1 січня 2022 року і вже встиг дебютувати за "ірисок" в Кубку Англії, відігравши проти Халл Сіті усі 120 хвилин. Його головний конкурент за позицію Люка Дінь, який не знайшов спільної мови з Рафаелем Бенітесом, напередодні за 25 млн фунтів перебрався в Астон Віллу. Сьогодні, 15 січня, Віталій може вперше зіграти в АПЛ – Евертон у матчі 22-го туру на виїзді зустрінеться з Норвічем.

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