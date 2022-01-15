"Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. Эвертон остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.

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Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку Эвертона. То давление, которое я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле", – цитирует Миколенко Liverpool Echo.

Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января 2022 года и уже успел дебютировать за "ирисок" в Кубке Англии, отыграв против Халл Сити все 120 минут. Его главный конкурент за позицию Люка Динь, не нашедший общего языка с Рафаэлем Бенитесом, накануне за 25 млн фунтов перебрался в Астон Виллу. Сегодня, 15 января, Виталий может впервые сыграть в АПЛ – Эвертон в матче 22-го тура на выезде встретится с Норвичем.

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