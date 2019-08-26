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Міхайловіч зірвав аплодисменти в матчі Серії А – він продовжує боротьбу з раком

12:58 286 Читать на русском
Міхайловіч зірвав аплодисменти в матчі Серії А – він продовжує боротьбу з раком
Сініша Міхайловіч / AP

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч вкотре довів, що насправді має бійцівський характер.

13’ Павел Давідовіч
37’ Мігель Велозу
 
Нікола Сансоне 15’
13’ Павел Давідовіч
15’ Нікола Сансоне
37’ Мігель Велозу

Сербський фахівець із тренерської лави керував діями своїх підопічних у матчі 1-го туру Серії А.

Екс-хавбек Динамо Велозу відзначився феєричним голом у Серії А зі штрафного, перекинувши незвичну стінку

У липні Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія та провів понад місяць у лікарні. Проте, він відразу вирішив продовжити роботу з "червоно-синіми", а завдяки новітнім технологіям працював із командою навіть на відстані. Уболівальники Болоньї нагородили тренера аплодисментами перед стартовим свистком.

Відзначимо, що хлопці Сініші Міхайловіча звели до нічиєю матч із Вероною. На гол Ніколи Сансоне господарі відповіли точним ударом Мігеля Велозу.

Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять

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Італія Болонья Болонья Відеоновини Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Верона - Болонья
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