Міхайловіч зірвав аплодисменти в матчі Серії А – він продовжує боротьбу з раком

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч вкотре довів, що насправді має бійцівський характер.

Сербський фахівець із тренерської лави керував діями своїх підопічних у матчі 1-го туру Серії А.

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У липні Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія та провів понад місяць у лікарні. Проте, він відразу вирішив продовжити роботу з "червоно-синіми", а завдяки новітнім технологіям працював із командою навіть на відстані. Уболівальники Болоньї нагородили тренера аплодисментами перед стартовим свистком.

Відзначимо, що хлопці Сініші Міхайловіча звели до нічиєю матч із Вероною. На гол Ніколи Сансоне господарі відповіли точним ударом Мігеля Велозу.

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