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Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія – Болонья не буде шукати нового тренера

18:08 465 Читать на русском
Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія – Болонья не буде шукати нового тренера
Сініша Міхайловіч / фото із соцмереж

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч має серйозні проблеми зі здоров'ям.

На спеціальній прес-конференції Міхайловіч, спортивний директор та лікар Болоньї розповіли про хворобу наставника.

"На жаль, це сталося. Я хотів розповісти про все сам, але дехто пожертвував дружбою, щоб продати на кілька сотень екземплярів газет більше.

Міхайловіч покине Болонью через серйозну хворобу

Ми провели кілька медобстежень, які виявили аномалії, яких у мене не було ще чотири місяці тому. Я говорю про це, бо не хочу, щоб на цій темі спекулювали. Якби я регулярно не проходив обстеження, жодних симптомів не було б іще протягом року.

За останні кілька днів я отримав 600-700 повідомлень. Прошу вибачення, що не відповів. Мені потрібен був час для себе. Потрібно було побороти негатив, щоб бути готовим нанести удар у відповідь і розпочати бій з хворобою", – сказав Міхайловіч.

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Спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні запевнив, що клуб не буде шукати нового наставника. Тим більше, за словами лікаря, Сініша цілком спроможний продовжити працювати: "У нас є все, щоб лікувати лейкемію. Тренер може працювати в звичайному режимі. Періодично він буде відсутнім через лікування. Цю хворобу можна швидко перемогти".

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Теги
Італія Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Вальтер Сабатіні Болонья Болонья
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