Міхайловіч повідомив, що у нього лейкемія – Болонья не буде шукати нового тренера

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч має серйозні проблеми зі здоров'ям.

На спеціальній прес-конференції Міхайловіч, спортивний директор та лікар Болоньї розповіли про хворобу наставника.

"На жаль, це сталося. Я хотів розповісти про все сам, але дехто пожертвував дружбою, щоб продати на кілька сотень екземплярів газет більше.

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Ми провели кілька медобстежень, які виявили аномалії, яких у мене не було ще чотири місяці тому. Я говорю про це, бо не хочу, щоб на цій темі спекулювали. Якби я регулярно не проходив обстеження, жодних симптомів не було б іще протягом року.

За останні кілька днів я отримав 600-700 повідомлень. Прошу вибачення, що не відповів. Мені потрібен був час для себе. Потрібно було побороти негатив, щоб бути готовим нанести удар у відповідь і розпочати бій з хворобою", – сказав Міхайловіч.

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Спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні запевнив, що клуб не буде шукати нового наставника. Тим більше, за словами лікаря, Сініша цілком спроможний продовжити працювати: "У нас є все, щоб лікувати лейкемію. Тренер може працювати в звичайному режимі. Періодично він буде відсутнім через лікування. Цю хворобу можна швидко перемогти".