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Михайлович сорвал аплодисменты в матче Серии А – он продолжает борьбу с раком

13:03 60 Читати українською
Михайлович сорвал аплодисменты в матче Серии А – он продолжает борьбу с раком
Синиша Михайлович / AP

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович в очередной раз доказал, что в самом деле обладает бойцовским характером.

13’ Павел Давидович
37’ Мигель Велозу
 
Никола Сансоне 15’
13’ Павел Давидович
15’ Никола Сансоне
37’ Мигель Велозу

Сербский специалист с тренерской скамьи руководил действиями своих подопечных в матче 1-го тура Серии А.

Экс-хавбек Динамо Велозу отличился феерическим голом в Серии А со штрафного, перебросив необычную стенку

В июле Михайлович сообщил, что у него лейкемия и провел более месяца в больнице. Однако, он сразу решил продолжить работу с "красно-синими", а благодаря новейшим технологиям работал с командой даже на расстоянии. Болельщики Болоньи наградили тренера аплодисментами перед стартовым свистком.

Отметим, что ребята Синиши Михайловича свели к ничьей матч с Вероной. На гол Никола Сансоне хозяева ответили точным ударом Мигеля Велозу.

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Италия Болонья Болонья Видеоновости Синиша Михайлович Синиша Михайлович Верона - Болонья
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