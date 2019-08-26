Михайлович сорвал аплодисменты в матче Серии А – он продолжает борьбу с раком

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович в очередной раз доказал, что в самом деле обладает бойцовским характером.

Сербский специалист с тренерской скамьи руководил действиями своих подопечных в матче 1-го тура Серии А.

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В июле Михайлович сообщил, что у него лейкемия и провел более месяца в больнице. Однако, он сразу решил продолжить работу с "красно-синими", а благодаря новейшим технологиям работал с командой даже на расстоянии. Болельщики Болоньи наградили тренера аплодисментами перед стартовым свистком.

Отметим, что ребята Синиши Михайловича свели к ничьей матч с Вероной. На гол Никола Сансоне хозяева ответили точным ударом Мигеля Велозу.

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