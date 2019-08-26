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Екс-хавбек Динамо Велозу відзначився феєричним голом у Серії А зі штрафного, перекинувши незвичну стінку

10:33 906 Читать на русском
Екс-хавбек Динамо Велозу відзначився феєричним голом у Серії А зі штрафного, перекинувши незвичну стінку
Мігель Велозу / Верона

Капітан Верони Мігель Велозу не втратив навички шикарно пробивати штрафні удари.

13’ Павел Давідовіч
37’ Мігель Велозу
 
Нікола Сансоне 15’
13’ Павел Давідовіч
15’ Нікола Сансоне
37’ Мігель Велозу

У першому турі чемпіонату Іспанії Верона на власному полі приймала Болонью. Господарів на поле з капітанською пов'язкою вивів екс-гравець Динамо Мігель Велозу.

Маліновський дебютував за Аталанту перемогою над СПАЛом в першому турі Серії А

На 37 хвилині матчу португалець зробив рахунок 1:1 ударом зі штрафного. Велозу сильно та влучно пробив у ближню "дев'ятку", перекинувши незвичну стінку, знизу якої лежав гравець суперника.

Велозу став гравцем Верони

Нагадаємо, португальський півзахисник виступав за Динамо впродовж 2012-2016-х років. За цей час футболіст зіграв 127 матчів, забив 14 голів та віддав 20 результативних передач.

blog_ava
Дебют Маліновського і камбек Аталанти у відеоогляді матчу проти СПАЛа – 2:3
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Теги
Мігель Велозу Мігель Велозу Динамо Динамо Верона Верона Італія Відеоновини Верона - Болонья
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