Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять

Головний тренер італійської Болоньї Сініша Міхайловіч минулих вихідних розповів про те, що розпочинає боротьбу зі страшною хворобою. У сербського фахівця виявили лейкемію.

50-річний Міхайловіч збирається поєднувати боротьбу на полях італійської Серії А та лікарняних кабінетах. Бійцівський характер серба не викликає сумнівів ще з часів ігрової кар'єри, а яскраві приклади його колег доводять, що рак – не вирок.

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На жаль, Міхайловіч – не перший тренер, якому довелося вступити в бій із серйозною хворобою. Восени 2017-го рак передміхурової залози виявили в тодішнього керманича іспанської Севільї Едуардо Беріссо. Нервіонці якраз грали на груповому етапі Ліги чемпіонів. У 5-му турі підопічні аргентинського фахівця приймали вдома Ліверпуль. Мерсисайдці легко забили Севільї три м'ячі без відповіді вже до 30-ї хвилини, та по перерві сталося диво. Віссам Бен-Єддер оформив дубль, а Гвідо Пісарро на 90+3-й хвилині вирвав для іспанців нічию. Усі гравці побігли святкувати взяття воріт із Беріссо. Виявилося, що команді тренер розповів про рак у роздягальні.

Після цього тренер ліг на операційний стіл, тимчасово передавши повноваження керманича Севільї своєму асистенту Ернесто Маркуччі. Та вже в середині Беріссо повернувся до роботи. Щоправда, майже відразу боси нервіонців відправили аргентинця у відставку нібито через незадовільні результати. Тим часом джерела іспанських медіа в клубі стверджували, що керівництво андалусійців сумнівалося у тому, що стан здоров'я вже дозволяє йому повноцінно тренувати Севілью.

У лютому 2018-го видання Marca відрапортувало, що Едуардо Беріссо після хірургічного втручання та кількох курсів терапії остаточно переміг рак простати. Нині він працює зі збірною Парагваю і зумів вивести Дерліса Гонсалеса та Ко до чвертьфіналу нещодавнього Копа Амеріка. Там "гуарані" мінімально поступилися господарям і майбутньому тріумфатору форуму збірній Бразилії.

Ще одна драматична історія теж пов'язана із Севільєю. Увесь минулий сезон нервіонців відверто лихоманило й лише останній місяць під керівництвом Хоакіна Капароса виглядає острівцем стабільності. Та він відразу заявив, що працюватиме лише тимчасово, а після одного з матчів Прімери відверто шокував. "У мене хронічна лейкемія. Я можу жити нормальним життям і хочу насолоджуватись своєю роботою. У мене не було лікування. Я радий, що клуб дозволяє мені продовжувати тренувати", – заявив тренер. Капарос пішов із посади після сезону 2018/19, але продовжує працювати в структурі Севільї. Зараз він допомагає новому-старому спортивному директору нервіонців Мончі з перебудовою команди в літнє трансферне вікно.

Свою дуель зі смертю виграв легендарний капітан Селтіка та Астон Вілли Стіліян Петров. У березні 2012 року в болгарина діагностували лейкемію. Йому стали зле після матчу проти Арсенала в АПЛ, а вже за кілька днів, після детального обстеження лікарі шокували хавбека – гостра форма раку крові. Петрову довелося пройти курс хіміотерапії. На боротьбу з недугою болгарський футболіст витратив майже 4 роки, а з початку 2016-го почав тренуватися із дублерами Вілли. Влітку бірмінгемці взяли його на збори першої команди, Петров навіть знову виводив команду на поле з капітанською пов'язкою, але врешті-решті клуб не запропонував 37-річному півзахиснику контракт. Розчарований болгарин заявив, що Астон Вілла розбила йому серце й остаточно повісив бутси на цвях. Щоправда, невдовзі повернувся до табору бірмінгемців вже в ролі тренера.

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Не з чуток про рак знає і капітан франкфуртського Айнтрахта Марко Рус. Німецький оборонець після одного з матчів Бундесліги здав пробу на допінг, у якій виявили підвищений вміст у крові гормону росту. Пізніше з'ясувалося, що ця аномалія спровокована захисною реакцією організму на рак. Рус наступного дня мав грати проти Нюрнберга перехідний матч за право залишитися у вищому дивізіоні, але не побоявся вийти на поле. Та хоч і забив у власні ворота, проте допоміг "орлам" уникнути вильоту. Уже після сезону він переніс операцію, а восени не тільки підписав новий контракт із франкфуртцями, а й повністю здолав рак яєчок і повернувся до тренувань. А вже в сезоні 2017/18 Рус першим із гравців Айнтрахта підняв над головою Кубок Німеччини, який франкфуртці здобули після сенсаційної перемоги над Баварією.

Завершив перемогою боротьбу з раком яєчок і аргентинський півзахисник Хонас Гутьєррес. Проблеми в нього почалися після ігрового зіткнення в одному з матчів АПЛ. Біль у паху не припинявся і зрештою хавбек звернувся до онкологічної клініки, де й почув страшний діагноз. Хонасу довелося пройти через 7 кіл пекла – від втрати своєї фірмової шевелюри до хіміотерапії та операції з видалення лівого яєчка. Та навесні 2015-го він повернувся на поле у футболці Ньюкасла. Його співвітчизник передав Гутьєрресу капітанську пов'язку, а трибуни Сент-Джеймс Парк радо вітали свого "Фенікса".

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Та зіпсувати красиву історію вирішив менеджмент "сорок". По завершенні сезону вони не придумали нічого кращого, ніж повідомити аргентинця, що більше не потребують його послуг телефонним (!) дзвінком. Просто так залишати цю історію Хонас не захотів. Він подав у суд на Ньюкасл, звинувативши клуб у дискримінації, отримав солідну компенсацію та транзитом через Депортіво повернувся на батьківщину. Нині 36-річний Гутьєррес перебуває на контракт із аргентинським клубом Дефенса і Хустісія.

Посеред сезону 2011/12 довелося призупинити ігрову кар'єру Еріку Абідалю. Француз змушений був лягти під ніж задля трансплантації печінки, оскільки в нього виявили злоякісну пухлину. І керівництво Барселони, і вболівальники "блаугранас" усіляко підтримували хворого. Зокрема, його назвали найкориснішим гравцем Барси в сезоні. У січні 2013-го Абідаль відновив тренування, у квітні – повернувся на поле в матчі проти Мальорки та допоміг у заключній фазі чемпіонського сезону каталонців. І хоч тренерський штаб не запропонував оборонцю новий контракт, побоюючись, що той не повернеться на попередній рівень, але через кілька років повернувся до Каталонії на адміністративну роботу. Майже кожен трансфер на Камп Ноу відбувається за безпосередньої участі Абідаля.

Культовий екс-форвард Селтік "Малюк" Джон Хартсон зіткнувся із раком уже після завершення кар'єри. Валлієць працював коментатором та експертом на ТБ, а влітку 2009 року йому поставили страшний діагноз – рак мозку. Хартсон пережив кілька операцій, його виписали з лікарні, але хвороба не відступала. Довелося пройти курс хіміотерапії, щоб вже через рік в ефірі ESPN переможно заявити, що всі ракові клітини знищені й більше в організмі колишнього бомбардира немає слідів захворювання.

Наприкінці ігрової кар'єри рак яєчка виявили в ексцентричного голкіпера збірної Аргентини Карлоса Роа. Після топового сезону 1997/98 у складі Мальорки (фінал Копа дель Рей для балеарців, трофей Самори для воротаря особисто та яскравий виступ на ЧС-1998) його кар'єра пішла на спад. Зрештою він опинився в скромному Альбасете, а вихід до Прімери затьмарила хвороба. Роа змушений був змінити ворота на лікарняний кабінет. Операція, далі – чередування курсів хіміотерапії та реабілітації, але досвідчений аргентинець у своєму стилі не дозволив раку "пробити" себе й згодом почав тренерську кар'єру.

Ще одна моторошна ракова історія опосередковано пов'язана з Україною. У жовтні 2017-го пухлину виявили в одному з яєчок нападника Франа Соля, який нині захищає кольори київського Динамо. Іспанець і його кохана довго не могли завагітніти, тому форвард прийшов до лікарні, щоб пройти кілька стандартних процедур. Тоді лікарі й побачили пухлину і, хоч вона виявилася доброякісною, Солю зробили операцію. Звісно ж, із форвардом "біло-синіх" усе гаразд, а в грудні минулого року його дружина Аїда подарувала сина – Франа-молодшого.

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