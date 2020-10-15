Спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко, екс-тренер киян Вадим Євтушенко і директор ДЮФШ "біло-синіх" Олександр Іщенко з користю для душі провели паузу на матчі збірних.

Колишні тренери київського Динамо вдало сходили на риболовлю.

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Відповідні відео та фото з відпочинку на природі опубліковали самі учасники у своїх Facebook. Зокрема, Олексій Михайличенко похизувався солідною рибиною, яка майже завбільшки з нього. А от його знайомий поширив відео, як цю рибу було складно виловити.

Зауважимо, що зараз у чемпіонаті України пауза. Найближчий матч Динамо зіграє в рамках 6-го туру УПЛ з Рухом у Львові. Поєдинок пройде у суботу, 17 жовтня, початок о 17:00.

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