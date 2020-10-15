Спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко, экс-тренер киевлян Вадим Евтушенко и директор ДЮФШ "бело-синих" Александр Ищенко с пользой для души провели паузу на матчи сборных.

Бывшие тренеры киевского Динамо удачно сходили на рыбалку.

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Соответствующие видео и фото из отдыха на природе опубликовали сами участники в своих Facebook. В частности, Алексей Михайличенко похвастался солидной рыбой, которая почти величиной с него. А вот его знакомый распространил видео, как эту рыбу было сложно выловить.

Заметим, что сейчас в чемпионате Украины пауза. Ближайший матч Динамо сыграет в рамках 6-го тура УПЛ с Рухом во Львове. Поединок пройдет в субботу, 17 октября, начало в 17:00.

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