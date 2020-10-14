"Потрібно виділити Бущана, який за останній час зробив великий, навіть колосальний прорив. Не побоюся таких слів і скажу, що Ігор Михайлович Суркіс повинен готувати вже факс, тому що взимку прийде запрошення в хороший європейський клуб з чудовим цінником. Я впевнений на 100%. Він зробив великий прорив.

Бущан здійснив найбільше сейвів у Лізі націй 2020/21

Я дуже ретельно розглядаю всю команду, докладно розбираю гравців. У нас дуже багато молодих футболістів, проявив себе у збірній 18-річний Забарний, який за молодіжку практично не виступав. Важливо, що в такому молодому віці він показує хороший і стабільний футбол. У такому віці дуже важлива стабільність. Це великий меседж для молоді, щоб вони себе проявляли.

Я стежу за молодіжною збірною, там дуже велика група гравців може вже стукати в національну команду. Якраз такий момент був, що багато гравців Шахтаря через коронавірус не приїхали в збірну. Це була велика можливість побачити глибину резерву. Я впевнений, що Шевченко побачив уже потенційних гравців для основної обойми", – цитує слова В'ячеслава Шевчука ТК Футбол.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги націй Україна вперше в історії перемогла збірну Іспанії з рахунком 1:0. Георгій Бущан відзначився кількома блискавичними сейвами.

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