– Мироне Богдановичу, після 2:9 у попередніх двох матчах ви вірили в те, що Україна обіграє Іспанію?

– Категорично стверджувати, що не вірив, я не можу. Скоріше було відчуття, що не програємо. Вчора надійно зіграли позаду, воротар кілька разів виручив, вдало реалізували момент в атаці.

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Та найголовніше, що я б хотів виділити, – з’явилися нові гравці. Це наш основний здобуток. Не варто згадувати, скільки ми пропустили в попередніх матчах. Остання гра вселила велику надію.

– Ставка на "футбол Фоменка" повністю виправдала себе?

– Ця тактика напрошувалася. Зрозуміло, що проти таких топових суперників бігти із відкритим заборолом – недобре. Тож тренерський штаб збірної України чудово виконав свою роботу. Воротар, реалізація і трохи фарту в атаці – це принесло позитивний результат.

– Ви згадали про появу нових гравців у складі збірної. Кого маєте на увазі?

– Бущан, Забарний. Миколенко непогано проявив себе у центрі захисту. Як тут не згадати, що у молодіжній збірній він також виступав на цій позиції. Це додасть тренерському штабу варіативності зі складом. Шапаренко виконав багато чорнової роботи, чого раніше за ним не спостерігалося. Може віддати хороший пас.

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Ну й Зубков. Помітно, що виступи за Ференцварош пішли йому на користь, він дуже зріс у професіональному плані. Бо, пригадую, у часи Маріуполя Зубков демонстрував хороший футбол епізодично, лише через матч.

– Зараз все частіше вимагають довірити ворота Бущану, посадивши Пятова у запас…

– Давайте не будемо поспішати. Так, Бущан – молодець, добре відіграв ці матчі, нехай продовжує прогресувати. Але я б не квапився списувати Пятова.

– Ви вже не маєте сумніву, що Україні вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні Ліги націй?

– У цьому не сумніваюся. Добре буде залишитися серед найкращих збірних континенту. Матчі проти них – неоціненний досвід.

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