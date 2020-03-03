Михайличенко: Результатом проти Колоса задоволений, а якістю гри – ні

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Колосом (2:0) у матчі 21 туру УПЛ.

"Гру підопічних оцінюю неоднозначно. Що стосується результату, то, звичайно ж, задоволений. А що стосується якості гри, то, напевно, ні. Нам довелося зробити заміни не тільки тому що ми розуміли, що в середині поля не зовсім та гра, яка нас влаштовує. Шапаренко, звичайно, "сів" на жовту картку. Ми знаємо, наскільки він емоційний, наскільки він намагається вести боротьбу – не виключена повторна жовта і вилучення.

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Тому, вирішили змінити це все. Але ми розуміємо, що нам за 18 днів доведеться зіграти 5 ігор і дуже відповідальних. Тому, очевидно, ми готуємо ротацію складу, щоб в цей період ми могли підтримувати ту гру, яку нам хотілося б, після матчу в Дніпрі, який забрав не тільки багато фізичних, а й емоційних сил. Постаралися дати комусь відпочити і дати іншим проявити себе. Але помітно було, що в такому складі ми грали дуже мало і були деякі проблеми взаєморозуміння, але це цілком нормально і будемо від цього позбуватися.

Соль і Циганков? Завжди позитивні емоції допомагають повірити в себе, відчути гру, повернути свої минулі якості, тому я сподіваюся, що це додасть їм мотивації", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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