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Михайличенко: Результатом против Колоса доволен, а качеством игры – нет

3 марта 23:28 42 Читати українською
Михайличенко: Результатом против Колоса доволен, а качеством игры – нет
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Колосом (2:0) в матче 21 тура УПЛ.

40’ Фран Соль
56’ Виктор Цыганков
 
Евгений Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Евгений Задоя
56’ Виктор Цыганков

"Игру подопечных оцениваю неоднозначно. Что касается результата, то, конечно же, доволен. А что касается качества игры, то, наверное, нет. Нам пришлось сделать замены не только потому что мы понимали, что в середине поля не совсем та игра, которая нас устраивает. Шапаренко, конечно, "сел" на желтую карточку. Мы знаем, насколько он эмоционален, насколько он пытается вести борьбу – не исключена повторная желтая и удаление.

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Поэтому, решили изменить это все. Но мы понимаем, что нам за 18 дней предстоит сыграть 5 игр и очень ответственных. Поэтому, очевидно, мы готовим ротацию состава, чтобы в этот период мы могли поддерживать ту игру, которую нам хотелось бы, после матча в Днепре, который забрал не только много физических, но и эмоциональных сил. Постарались дать кому-то отдохнуть и дать другим проявить себя. Но заметно было, что в таком составе мы играли очень мало и были некоторые проблемы взаимопонимания, но это вполне нормально и будем от этого избавляться.

Соль и Цыганков? Всегда положительные эмоции помогают поверить в себя, почувствовать игру, вернуть свои прошлые качества, поэтому я надеюсь, что это придаст им мотивации", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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