toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:30 157 Читать на русском
Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Колос (2:0) у 21 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Колос.

40’ Фран Соль
56’ Віктор Циганков
 
Євген Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Євген Задоя
56’ Віктор Циганков

Киянам вистачило однієї гострої атаки, щоб здобути перевагу в першому таймі. Соль вдало зіграв на добиванні після пострілу Де Пени в стійку. У компенсований час Колос ще й залишився у меншості – Задоя пішов відпочивати раніше за інших.

Динамо впевнено обіграло Колос – Циганков і Соль повертаються героями, VAR допомагає

Динамо реалізувало кількісну перевагу через 9 хвилин після виходу з роздягалень. Кендзьора прорвався правим флангом і зробив зручний пас в центр на Циганкова, який відзначив своє повернення красивим голом – 2:0.

blog_ava
Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко робить кадрову революцію
19:22
12705
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Динамо - Колос Колос Колос УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
7
хв
Маріуполь
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук