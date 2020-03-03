Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Колос (2:0) у 21 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Колос.

Киянам вистачило однієї гострої атаки, щоб здобути перевагу в першому таймі. Соль вдало зіграв на добиванні після пострілу Де Пени в стійку. У компенсований час Колос ще й залишився у меншості – Задоя пішов відпочивати раніше за інших.

Динамо впевнено обіграло Колос – Циганков і Соль повертаються героями, VAR допомагає

Динамо реалізувало кількісну перевагу через 9 хвилин після виходу з роздягалень. Кендзьора прорвався правим флангом і зробив зручний пас в центр на Циганкова, який відзначив своє повернення красивим голом – 2:0.