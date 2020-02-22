Михайличенко – про перемогу над Ворсклою: Динамо на правильному шляху – потрібно навчитися ставити крапку

Після перемоги над Ворсклою головний тренер Динамо Олексій Михайличенко виділив фактори, які негативно вплинули на гру команди, а також прояснив ситуацію з Віктором Циганковим.

"Звичайно, ми всі чекали весняної частини чемпіонату України, готувалися до її старту, і хотілося провести цей матч в зовсім іншій атмосфері. А на ділі хлопцям чисто емоційно було важко: ми ніби зі зборів знову потрапили на збори – знову гра без глядачів на порожньому стадіоні. Нам бракувало сьогодні емоцій, які були потрібні.

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У перших матчах після зимових зборів позначається і великий обсяг виконаної роботи, і погодний фактор, і те, що всі команди на цьому етапі перебувають приблизно в однаковій фізичній готовності. Думаю, сьогодні всі в цьому переконалися. Незважаючи на те, що поле як для лютого було хорошої якості, але, все ж, воно поки далеко від свого ідеального стану.

Потрібно віддати належне Ворсклі: сьогодні перед нами постала зовсім інша команда в порівнянні з тією, що ми бачили в кінці минулого року. Юрію Максимову вдалося перебудувати гру команди, вона сьогодні показала добротний футбол, зіграла тактично грамотно. Було видно, що наш суперник цілеспрямовано готувався до матчу проти нас.

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Що стосується того, що гра стала нервовою, то це сталося з тієї причини, що ми не змогли реалізувати ті моменти, які створили. Було дуже багато браку в наших діях. Не став би все списувати не поле, не завжди справа була в ньому. Але найголовніше, що команда боролася до кінця і здобула бажаний результат.

Чи побачимо ми Циганкова в цьому сезоні? Звичайно! Цей тиждень він уже працював у загальній групі, провів три тренування без всяких обмежень. Але він багато пропустив, і йому потрібен час для адаптації, для того, щоб у нас була стовідсоткова впевненість в тому, що він готовий вийти на поле. Не хочу загадувати, але, може, вже в найближчому матчі Циганков буде з командою.

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Ми створюємо багато гольових моментів. Це обнадіює, це говорить про те, що ми на вірному шляху. Просто потрібно навчитися ставити крапку. Тут все залежить від того, як хлопцям вдасться використовувати свою індивідуальну майстерність.

Що стосується Соля, то він теж на зборах в деяких матчах не йшов з поля без забитих м'ячів. Між ним і Русіним зараз є хороша конкуренція. Упевнений, що в другій частині сезону їм двом вистачить роботи. Будемо сподіватися, що їх конкуренція лише принесе більше користі команді.

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У нас зараз в команді хороша конкуренція, це стосується не тільки Русина і Соля – багато позицій дублюються. У цій ситуації у кожного завдання одне: виходити на поле і доводити. Незалежно від того, на який період часу ти вийшов. І це дуже важливо, що у нас є футболісти, якими ми в будь-який моменти матчу можемо підсилити гру команди", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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